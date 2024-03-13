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Haberler Gündem UNRWA'dan İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuklara dair açıklama

UNRWA'dan İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuklara dair açıklama

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısının, dünyada 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla olduğunu açıkladı.

AA HABER MERKEZİ
UNRWA’dan İsrail’in Gazze’de katlettiği çocuklara dair açıklama

Lazzarini, X sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen çocuklara ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklara ilişkin istatistiği "sarsıcı" olarak nitelendiren Lazzarini, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nde öldürülen çocukların dünyada son 4 yılda yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların toplamından fazla olduğunu belirtti.

"BU ÇOCUKLAR ÜZERİNDE YÜRÜTÜLEN BİR SAVAŞ"

Lazzarini, "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." yazdı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, BM ve Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine dayanarak hazırlanan, Gazze'de 7 Ekim'den 29 Şubat'a kadar öldürüldüğü bildirilen çocuk sayıları ile son 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayılarını gösteren bir grafiği de paylaştı.

Grafikte, son 4 yıldaki savaşlarda öldürülen çocuk sayısı 12 bin 193 iken, Gazze'de öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı 12 bin 300'ün üzerinde olduğu aktarıldı.

Lazzarini, Gazzeli çocuklar için derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

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