Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: En küçük bir vizyonları yok

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi şehir mitingleri sürüyor. Erdoğan, bu çerçevede Ramazan'ın 3'üncü günü Şırnak ve Mardin'de partisince düzenlenen seçim mitinglerine katıldı. Erdoğan, Gabar'da günlük petrol üretiminin ise 37 bin varili geçtiğini belirterek, yıl sonu hedefin ise günlük 100 bin varil petrol olduğunu söyledi. Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı ile Mardin 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki mitinglerde önemli mesajlar verirken, hedefinde ise ana muhalefet partisi vardı.

"SİNSİ OYUNLARI BOZDUK"

BÖLÜCÜ terör örgütünün tek parti faşizmi ile bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkenin başına bela edilen bir araç olduğunu ifade eden Erdoğan, "Devletin hataları elbette olmuştur. Ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin hepimizi birden hedef alan karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimi ile içerideki ve dışarıdaki tüm unsurlarıyla biz işte bu sinsi oyunu bozduk. Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoru ile etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Kendi mücadelemizi, kendi imkanlarımızla yürütecek seviyeye gelmek kolay olmadı. Çok fedakarlık yaptık. Hamdolsun emeklerimizin karşılığını alıyoruz" dedi.

ESER VE HİZMET SİYASETİ

GEÇTİĞİMİZ 21 yılda vatan topraklarının her karışına ter akıttıklarını belirten Erdoğan, "Ülkenin her bireyinin hayatına olumlu yönde dokunduk. Yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitlerinden biri de Şırnak'tır. Gerçi, Şırnak ile aramıza girmek için her yolu deneyenler de oldu. Sadece Şırnak ile değil bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar. Halbuki kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnak'sız, Mardin'siz, Diyarbakır'sız bir Türkiye de olmaz. Geçmişte yaşanan kimi olumsuzluklar bu gerçeği asla değiştiremez" dedi. Başkan Erdoğan Mardin'de gerçekleşen miting sırasında vatandaşlarla şöyle seslendi: Aşksın, muhabbetsin, sevdasın Mardin. Güzelliğin bitmez bir bir saymakla... Her daim dilimde duasın Mardin. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki muhabbeti daim eylesin diyorum. Mardin'e derdimizi tam anlatamadığımızın farkındayız, 14 -28 Mayıs'ta Mardin'de arzu ettiğimiz rakamlara tam ulaşamadık. İnşallah önümüzdeki seçimlerde bunu hak ettiği seviyeye getireceğiz. Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan Mardin'in meseleleri ile zaten çok yakından ilgileniyor. Mardin'in tercihi, istismar siyasetinden değil hizmet siyasetinden olacağına inanıyorum. 31 Mart'ın önceki seçimlerden çok farklı olacağını biliyorum. Mardin 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Mardin'le birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?"