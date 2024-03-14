Konya’da eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu şantiyede görevli bir asker şehit oldu

Son dakika haberi... Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Gelen ilk bilgilere göre; Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağının iniş yapacağı esnada düştüğü ve uçağı kullanan pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün (40) paraşütle atladığı öğrenildi. Binbaşı Şükrü Gümüş hastaneye kaldırıldı.

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Uçağın düştüğü şantiye alanında operatör olarak görev yapan uzman çavuş ise şehit oldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MSB'den yapılan açıklamada "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.