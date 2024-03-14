Türkiye- Irak güvenlik zirvesi, bugün Bağdat’ta

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Aralık 2023'te Türkiye'de düzenlenen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin bir sonraki toplantısı aynı formatla bugün Bağdat'ta yapılacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, gündeme dair basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakın zamanda Münih Güvenlik Konferansı'nda, Rio G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Venezuela'da, Meksika'da ve Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) temaslar gerçekleştirdiğini hatırlatan Keçeli, Bakan Fidan'ın tüm bu toplantılarda 70'den fazla görüşme yaptığını söyledi. Bağdat'taki Güvenlik Zirvesi'nde ise iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarının da ele alınacağını vurgulayan Keçeli; doğalgaz kaynaklarının geliştirilmesi, Irak'taki yenilebilir enerji alanında nasıl ortak projeler geliştirilebileceği söyledi. Keçeli, Bakan Fidan'ın bu toplantılarından sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gideceğini ve orada Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan 3'lü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 9'uncusuna katılacağını duyurdu.