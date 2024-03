Son dakika: Başkan Erdoğan Hakkari’de önemli açıklamalar yaptı

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Hakkarili kardeşlerimizi çok özlemiştik. Görüyoruz ki Hakkarili kardeşlerimiz de bizi özlemiş. Hakkari'ye gelmeden önce Van'ın misafiri olduk. Orada da bambaşka bir coşku vardı.

Doğu - Batı, Kuzey - Güney demeden ülkemizin dört bir köşesini dolaşıyoruz. 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz. Eski Türkiye'de sizlerle beraber milletimizin her kesimi çeşitli mağduriyetler yaşadı. Bir avuç seçkin azınlık dışında çoğumuz ötekileştirildik. Haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz bırakıldık. Attığımız her adımı ya CHP ya da bölücü terör örgütü engellemeye çalıştı. Nice badireyi aşarak bugünlere geldik.

Her şeyi yaptılar ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldılar. Eminim sizler gayet iyi hatırlıyorsunuz. Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi ya da istismar zeminini kaybetmekten korkan bölücü örgüt tarafından sabote edildi.

Bölücü örgüt ise terör eylemleriyle, vatan evlatlarını kalleşçe katlederek aynı amaca hizmet etti. Türkiye'de huzurun, güvenliğin, demokrasinin hakim olmasını istemedi.

Sizlerden 31 Mart'ta iradenizi kendilerinin tapulu mülkü görenlere esaslı bir ders vermenizi bekliyorum. Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristlere aktarmak yerine sizin için kullanacak isimler belirledik. Hakkari belediye başkan adayımız İsmet Ölmez, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmasıyla bilinen bir kardeşimiz. İsmet kardeşimiz şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için kendi imkanlarını dahi kullanacağına bize söz verdi.

İlçe belediye başkan adaylarımızı da size daha iyi hizmet vermesi için destekleyeceğiz. Hakkari 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?

"BU ÜLKENİN HER KÖŞESİNE HİZMET İÇİN MÜCADELE ETTİK"

Yaklaşık 22 yıl boyunca bu ülkenin her köşesine hizmet götürmek için mücadele ettik. Hakkari'ye 72 milyar lira yatırım yaptık.Gençlik ve sporda bin 476 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Birçok farklı branşta 20 spor tesisi inşa ettik. Hakkarili ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Hakkari, Yüksekova devlet hastaneleri başta olmak üzere 5'i hastane toplam 37 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık.

Deprem meselesinin ne kadar önemli ve acil bir konu olduğunu 6 Şubat'ta hep birlikte bir kez daha gördük. Hükümet ve belediye el ele vererek Hakkari'yi bir an önce depreme hazırlamak istiyoruz.

HAKKARİ'YE İSTİHDAM MÜJDESİ

Hakkarili çiftçilerimize 9 milyar lira tutarında hibe desteği verdik. Yüksekova Organize Sanayi bölgesini kurduk. Enerjide Hakkari'ye doğal gaz sağladık. Hakkarili kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. 2 bin kardeşimizi istihdam edeceğiz.