Ege’de göçmen faciası: Onlarca ölü var

BOTTA 60 KİŞİ BULUNUYORDU

ÇANAKKALE'NİN Eceabat ilçesi açıklarında gece saatlerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 60 göçmeni taşıyan lastik bot battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 7'si çocuk 22 kişinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili konuşan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Botta kaç kişi olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Çalışmalar sürüyor" dedi.

HAVADAN TARAMA YAPILIYOR

BOTUN gece saatlerinde battığı, ihbarın ise sabah yapıldığı öğrenilirken, Kabatepe Limanı'nda çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

Kıyı Emniyeti, AFAD, Jandarma ve AKUT'un da destek verdiği arama çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik ekipleri dron ile havadan tarama yaparken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde görevli 5 dalgıç ise arama çalışmalarını sürdürüyor.