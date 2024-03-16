  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Ege'de göçmen faciası: Onlarca ölü var

Ege'de göçmen faciası: Onlarca ölü var

Bir umut yolculuğu daha acı sonla bitti. Göçmenlerin daha iyi bir yaşam hayaliyle bindikleri bot, Çanakkale Eceabat açıklarında battı. 7’si çocuk 22 kişinin cansız bedeninin bulunduğu bölgede kayıpları arama çalışmaları sürüyor

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Ege’de göçmen faciası: Onlarca ölü var

BOTTA 60 KİŞİ BULUNUYORDU

ÇANAKKALE'NİN Eceabat ilçesi açıklarında gece saatlerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 60 göçmeni taşıyan lastik bot battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 7'si çocuk 22 kişinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili konuşan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Botta kaç kişi olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Çalışmalar sürüyor" dedi.

HAVADAN TARAMA YAPILIYOR

BOTUN gece saatlerinde battığı, ihbarın ise sabah yapıldığı öğrenilirken, Kabatepe Limanı'nda çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

Kıyı Emniyeti, AFAD, Jandarma ve AKUT'un da destek verdiği arama çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik ekipleri dron ile havadan tarama yaparken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde görevli 5 dalgıç ise arama çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA