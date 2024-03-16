Medical Point’te Tıp Bayramı coşkusu

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinde tören düzenlendi. Törene, İEÜ Medical Point Hastanesi yönetim kurulunun yanı sıra; Tıbbı Direktör Şükrü Emre, hekimler, sağlık çalışanları katıldı. Program, İEÜ Medical Point Hastanesi Hematoloji Bölümünden Prof. Dr. Füsun Gediz'in piyano resitaliyle başladı. Büyük alkış alan performansın ardından İEÜ Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre, konuşmasına şehitleri ve Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenleri anarak başladı.

"SAYGI-SEVGİ GÖRMELİYİZ"

Emre, "Bugün sadece doktorların değil, tüm sağlık çalışanlarının kutladığı bir gün. Türkiye'de hekimlerin ve sağlık alanının sorunları çok fazla. Bunların çözülmesi için bizlerin taraf olması gerekiyor. Beraber çalışıp layık olduğumuz saygıyı, sevgiyi görmemiz gerekiyor. Sağlık politikalarında bizlerin hükümetlere öneriler götürmeleri gerekiyor. Adaletin olduğu yerde de hiçbir zaman problem olmaz. 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" dedi. Konuşmaların ardından, Medical Point Hastanesi İç Hastalıkları bölümünden Doç. Dr. Bülent Sözmen'in de arasında yer aldığı GruPPetto, konseriyle Medical Point'li sağlık çalışanları keyifli dakikalar geçirdi.