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Haberler Gündem TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda

TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'nda

DHA
TCG Anadolu Çanakkale Boğazı’nda

TCG Anadolu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek geçit töreni kapsamında Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen provalara katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü nedeniyle düzenlenecek etkinliklerin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurların 18 Mart günü Şehitler Abidesi önünde gerçekleştireceği geçit töreninin provası yapıldı. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, bugün Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen geçit provasına katıldı.

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