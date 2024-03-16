‘Yalan üstüne yalan söylüyorlar’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Van ve Hakkari'de halka seslendi. Başkan Erdoğan, trafik kazasında vefat eden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu üyesi Bilal Eryiğit'in ailesine, yakınlarına başsağlığı dileyerek sözlerine başladı.

OYUN KİRLENDİ

Van'da bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu anlatan Başkan Erdoğan, "Hakkın ve hakikatin şehri Van sağolsun bizi hep bağrına bastı. Geçtiğimiz mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığında yüzde 38,5'lik oy oranı ile şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Tabii bu oy oranı Van ile aramızdaki muhabbeti, gönül bağını, vefayı ifade etmekten çok uzaktır" dedi.

Muhalefetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Şu ilçe senin, bu belediye meclis üyesi benim hesabı yaptılar. Kazanmak için değil kaybettirmek için çalış mantığını devreye soktular. İşin içine deste deste paraların girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Yalan üstüne yalan söyleyerek kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokatını vuracaktır. Sizleri karanlık gündemlerine meze etmek isteyenlere hak ettikleri dersi vermeye var mısınız? Vanlının iradesini sapkın ideolojilere, zübük siyasetçilere peşkeş çekmeye çalışanlara dur demeye var mısınız? Van'ın geleceğini umursamayanları, mahşeri vicdanda mahkum etmeye var mısınız? İşte benim gönüldaşım, yoldaşım, ahiretliğim Van budur."

'MASKELER DÜŞÜYOR'

Son iki asırdır coğrafyamızda yaşananlarla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir. Öte yandan DEM dediğiniz parti de kimin iradesi, kimin elinde belli değil" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

BAŞKAN Erdoğan, Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü noktada iş makinesi kullanırken şehit olan Uzman Çavuş Güven'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.