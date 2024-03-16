Yaşar Üniversitesi’ne Avrupa Birliği’nden ödül

Yaşar Üniversitesi, AB Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi tarafından İnsan Kaynakları Müdürlüğü ekibi bilgi desteği ile yapılan başvuru sonucunda, Avrupa Komisyonunun Araştırmacılar İçin İnsan Kaynakları Stratejisi (HRS4R) Araştırmada İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülünü almaya layık görüldü. Yaşar Üniversitesi, Türkiye'de bu ödülü alabilen üçüncü üniversite oldu.

"GURUR VERİCİ BİR BAŞARI"

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, üniversitenin uluslararasılaşmasına kurulduğu günden bu yana büyük önem verdiklerini belirterek, "Ulusal ve uluslararası projeler ve iş birlikleriyle gelişen araştırma süreçlerimizde uyguladığımız insan kaynakları politikalarımızla, 'uluslararası bir ödüle' layık görülmemiz bizler için gurur verici oldu. Bu yöndeki çalışmalarımızın artarak sürdürülebilmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.