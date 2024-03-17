MHP lideri Devlet Bahçeli: CHP siyasi seçenek olmaktan çıkmıştır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, Ankara Spor Salonu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

Aziz Türk milleti, kurultay divanımızın başkan ve üyeleri bugünkü heyecanımızı paylaşan misafirlerimiz, vatan ve millet sevdalısı ülküdaşlarım, sevgili bozkurtlar, sevgili asenalar, değerli basın mensupları böylesi bir coşkuya sahip ömrümün en gurur bahşeden anlarından birisidir.

"SİZLER GİBİ DAVA ARKADAŞLARIMA SAHİP OLDUĞUM İÇİN BAHTİYARIM..."

Sizler gibi dava arkadaşlarına sahip olduğum için bahtiyarım. Verdiğiniz güvenle bastığınız yerleri titreten güçtesiniz. Ötelerin ötesinden geliyor yürekli sesiniz. Gün oldu şehadet düştü hayat sahnemize, gün oldu tanık olduk saldırılara. Aldanmadık satanlara, aldırış etmedik dünya saltanatına.

"TÜM TÜRKİYE'MİZ BURADADIR"

Yurt içinden ve yurt dışından kurultayımızı takip eden vatandaşlarımızı selamların en güzeli ile selamlıyorum. Türk milletinin ahlak ve yürek gücünün timsali olan sizlerle iftihar ediyorum. Türkiye'mizin 81 ilini temsilen hazır bulunuyorsunuz bu salonda.

Doğusundan batısından güneyinden kuzeyine tüm güzellikleriyle tüm renkleriyle görkemiyle Türkiye'miz hamdolsun buradadır. Şehitlerimizin aziz hatıraları gazilerimizin fedakarlıkları Yusuf yüzlülerimizin anıtlaşmış mücadeleleri bizimledir. Alparslan Türkeş Bey'in kutlu emanetleri başımızın üstünde kalbimizin tahtındadır. Türk milletinin kutup başı olan bütün değerlerimiz aramızda, yanımızdadır. Mücadeleleri mücadelemiz, hedefleri hedeflerimizdir.

"BÖLÜCÜLERE TERÖRİSTLERE TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Ülkümüzden dönersek, döneklere güvenirsek gök girsin kızıl çıksın. Yeni yüzyıla damgamızı vurmazsak gök girsin kızıl çıksın. Haktan hakikatten milim ayrılırsak gök girsin kızıl çıksın. Bölücülere, teröristlere taviz vermeyeceğiz.

Aziz milletimizin, Türk İslam aleminin Ramazan'ı şerifi mübarek olsun. Oruç ibadetinin hakkını vermeliyiz. Dili başka kalbi başka olan densiz olan zihniyetlere benzemeyiz. Demlenmiş müflis tellalları olamayız. Olduğumuz gibi görünmek bizim faziletimizdir.

Davamız ağırdır, önüne gelenin kaldırması imkansızdır. Davamız Türklüğün, Türk milletinin davasıdır. Davamız mazlumların, gariplerin davasıdır. Allah'ın davasıdır. Dua ile koruma altındadır.

"CHP SİYASİ SEÇENEK OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR"

Türkiye'de bir muhalefet bozgunu yaşanmaktadır. Değişimler baş döndüren kıvama erişmişken muhalefetin çağın gerisinde çakılı kalması ülkemiz adına endişe verici talihsizliktir. Muhalefet hastadır, bu hastalık demokratik sistemi tehdit etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi 3. dünya ülkelerindeki muhalefet partilerinden çok daha aşağı durumdadır. CHP demlenerek metruk tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiş korsanlar tarafından rehin alınmıştır. CHP'ye oy veren vatansever vatandaşlarımızın ıstıraplarına kederlenmemek elde değildir. DEM CHP'yi tarihin istikametinden koparmıştır. CHP mayına basmış, siyasi seçenek olmaktan uzaklaşmıştır. Ayaklar baş başlar ayaktır bu partide. Birisi çıkar seçilince belediye kapısından DEM giremez der, biri yanlış anlamadan bahsederek yalancı durumuna düşer. Biri de çıkar DEM'e laf eden başka parti bulsun diyerek PKK avukatlığına heveslenir. Çekmeköy'de zikirmatik dağıtan, ofislerde para sayan CHP yönetimi ne yapsa beyhudedir. PKK ile organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir. Ankara'daki PKK ile ittifak yapanların hesabını vatandaşımız soracaktır. Büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören, CHP'yi Saraçhane'den yöneten zat için veda vakti gelmiştir.

Cumhur İttifakı 31 Mart'ta millet tarafından verilecek görev için hazırdır. MHP ve Cumhur İttifakı'nın başarması Türk milletinin şahlanmasıdır.

Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur bölücü ve terör sorunu vardır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne hançer sallayanlar Türk'ün de Kürt'ün de düşmanıdır. MHP terörü bir hak arama vasıtası gören bölücü mihraklara direnecek Kürt kökenli kardeşlerini bin yılın hatıraları ile kucaklayacaktır. Böyle bir ortam içerisinde ülkemizi hedeflerimizi sıralayarak vaktinizi almak istemiyorum.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA DİYORUM AYRILAMAZSIN..."

Son söz olarak bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza diyorum ayrılamazsın... Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz.