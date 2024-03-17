"Terör uzantılarıyla el ele bekliyorlar"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün bulunduğu Erzurum'da çok yoğun ilgiyle karşılandı. Miting alanını hınca hınç dolduran binlerce kişiye seslenen Başkan Erdoğan, "Erzurum'da bir kez daha siz dadaşlarla hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Ecdadımızın nakış gibi işleyerek bir sanat şaheserine dönüştürdüğü Erzurum, bugün yine bir başka güzel. Her hanım kardeşimizin bir Nene Hatun yüreği taşıdığı, her delikanlısını dadaşlık töresince yiğitlik adabına yetiştiren Erzurum için ne desek azdır. Öncelikle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 67, cumhurbaşkanlığında yüzde 74 oy oranı ile verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerimizin başında Erzurum geliyor" dedi.

DOSTA DÜŞMANA MESAJ

Dadaşların dosta düşmana mesajlarını verdiğini belirterek seçim sonuçlarına değinen Başkan Erdoğan, "Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki dadaş farkını yine gösterdi, dadaş vefasını yine gösterdi, dadaş sevdasını yine gösterdi. Bu öyle güçlü bir mesaj ki duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, nasır bağlamış yüreklere dahi kendini hissettiriyor yerine ulaşıyor. Bu mesajın içinde acısıyla tatlısıyla tarihimizin her anını sahiplenme var. Bu mesajın içinde geleceğimizin sembolü Türkiye Yüzyılı'nın inşasına inanma var. Bu mesajın içinde gözünü milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne göz dikenlere meydan okuma var. Bu mesajın içinde asırlardır üzerimizde oynanan oyunları sona erdirme iradesi var. Bu mesajın içinde ülkemizi ve şehirlerimizi yağmalamak isteyenlere meydanı bırakmama azmi var. Velhasıl bu mesajın içinde ülkenin ve milletin hayrına ne varsa hepsi mevcut" diye konuştu.

MİLLİ İRADE BAYRAMI

"31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız" diye soran Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Şimdi buradan öyle bir ses verin ki, ülkemizin ve dünyamızın neresinde olursa olsun tüm Erzurumlular duysun. Erzurum, eserleriyle, medeniyetimizin harcı Erzurum, sanatçılarıyla gönül dünyamızın övüncü Erzurum, kahramanlarıyla çocuklarımızın rol modeli Erzurum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Erzurum ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttiakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Erzurum'da başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günleri manevi kazanımların yanında çalışmalarımız bakımından da çok iyi değerlendirmeliyiz. İnşallah ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız? Bunun için de çok çalışacağız. Her zamankinden daha fazla koşturacağız. Ben karşımda işte böyle bir ruh, böyle bir heyecan, böyle büyük bir adanmışlık görüyorum. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum."

İSTİKLAL VE İSTİKBAL

Şahsi olarak kimseyle bir meselelerinin bulunmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "Üzüntümüz kazanarak davasına katkıda bulunmak yerine sırf pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirme anlayışıyla 6'lı masalara oturanlaradır. Türkiye bizden önceki nesillerle başlayıp bizimle devam eden bizden sonraki nesillerin bir kısmının da yaşadığı sıkıntılı dönemlerden geçerek bugünlere geldi. Bugün doya doya teneffüs ettiğimiz özgürlük ortamı birileri tarafından bize altın tepside sunulmadı. Darbeden terör saldırılarına, sokak olaylarından partimizin kapatılma davasına kadar nice zorluklara göğüs gerdik, nice badireler atlattık. Son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde 253 şehidimizin kanı pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıktık. Kazanımlarımızın elitler başta olmak üzere birilerini hala rahatsız ettiğini, olaylara aklı selimle bakan herkes görebiliyor. Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor" dedi.

'PAZARLIK YAPILAMAZ'

31 Mart'tan sonra çok daha büyük hizmetlerin geleceğini anlatan Başkan Erdoğan, "Biz Erzurum'u severiz ama biliriz ki Erzurum da bizi sever" dedi ve ekledi: "Hizmetlerin hız kesmeden devam etmesi için sizlerden yine çok güçlü destek bekliyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu milletin kökü peygamber efendimize ve milletimizin binlerce yıllık tarihine uzanan bir medeniyet davasının bugünkü temsilcileridir. Bizim talip olduğumuz tek miras işte bu medeniyet davası mirasıdır. Bu dava öyle büyük bir mirastır ki, onu ancak layıkıyla taşıyabilecekler üstlenebilir. Milletimizin bu kutlu davasının birilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez."