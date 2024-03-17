Türkiye Kuzey Afrika’da etkin aktör

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya 360 derecelik bakışla sürdürdüğü jeopolitik hamleler Batı medyasının radarlarında dikkatle ve kıskançlıkla izleniyor. Batı medyasında France 24 televizyonu kendi cumhurbaşkanları Macron'un Erdoğan kıskançlığını gündeme taşıdı. Türkiye'nin Sahel bölgesinde, Kuzey Afrika'da nüfuz mücadelesi veriyor analiziyle Macron'un düştüğü durumu seyircilerin dikkatlerine sundu. Fransa'nın Sahel'den çekilmek zorunda kalmasının ardından bölgede rekabetin arttığını vurgulayan France 24 tv Başkan Erdoğan Türkiye'nin, özellikle askeri satışlar ve yatırımlarla Sahel bölgesindeki etkisini artırdığını itiraf etti. Fransa'nın önde gelen yayın organlarından France 24'te dikkati çeken analizde Erdoğan Türkiye analizi önemli noktalara parmak bastı.

FRANSA BÖLGEDEN AYRILDI

2020 yılından itibaren Afrika'nın özellikle Sahel bölgesinde, yönetimlerin değişmesi ile birlikte Fransa bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Bu gelişmenin ardından özellikle Türkiye bölgede etkin olmaya başladı. Türkiye özellikle askeri satışlar ve yatırımlarla kendisini Rusya ve Batı ülkelerine bir alternatif olarak konuşlandırmaya başladı. France 24'te yayınlanan analizde Türkiye'nin Fransa'nın istikrarsız bölgeden çekilmek zorunda kalmasının ardından Afrika'nın Sahel bölgesinde daha büyük bir ekonomik ve askeri rol için yarıştığı belirtildi. Türkiye askeri teçhizatı ve yatırımları, kalkınma ve altyapı projeleri ile Sahel'deki rejimler için cazip fırsatlar sunuyor. Mali, Burkina Faso ve Nijer, 2020'den bu yana kanlı isyanların ardından darbelere sahne oldu.

SAVUNMA PAKTI

Bu ülkelerin yönetimi eline alan askeri yöneticileri o zamandan beri daha geniş bir Batı Afrika bloğundan çıktılar ve kendi aralarında ortak bir savunma paktı oluşturdular. Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamoko Jean Marie Traore, yetersiz donanıma sahip Sahel orduları hakkında; "Bağımlılığımızı azaltmak için iç yetenekler geliştirmek ve yeni ortaklar bulmak zorundayız" açıklamasında bulundu. On yılı aşkın bir süredir Sahel'de konuşlanmış olan Fransız birlikleri, sivillere karşı ihlallerde bulunmakla suçlanan ordulara askeri teçhizat sağlama konusunda isteksizdi. Fransa 2022'de Mali'den, geçen yıl da Nijer ve Burkina Faso'dan askerlerini çekmek zorunda kaldı. Zira, darbelerin ardından ilişkiler bozulmuş ve Rusya'nın bölgedeki askeri ayak izi artmıştı. Türkiye ise bölge ülkelerine başta insansız hava araçları olmak üzere askeri satışlar yapıyor ve Gine Körfezi'nden Cezayir'e kadar uzanan bir koridorda ilişkilerini geliştiriyor. Nitekim... Burkina Faso'da Türkiye, önemli aktör. Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore'nin şu sözleri derin analizde dile getirildi: "Türkiye kendisini güvenilir bir ortak olarak sunarak, ülkemizin yurtdışındaki görünürlüğünü ve prestijini ve nihayetinde ortak tarih, kültür ve dine sahip ülkelerdeki etkisini arttırmayı amaçlıyor." Fas Eylül ayında yaptığı açıklamada "karayolu, liman ve demiryolu altyapısını" denize kıyısı olmayan Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'ın kullanımına sunmaya hazır olduğunu belirtti. Fas Kralı 6. Muhammed Kasım ayında Sahel ülkelerinin Atlantik'e erişimine yardımcı olunması çağrısında bulunarak bunun "Sahel ülkelerindeki altyapının iyileştirilmesine ve bu ülkelerin bölgedeki ulaşım ve iletişim ağlarına bağlanmasına bağlı olduğunu" belirtti. Nijer hükümetinden bir kaynak, Nijer'in "Bağımsızlığından bu yana Fas ile özellikle ekonomik kalkınma açısından mükemmel ilişkileri" olduğunu söyledi.

SONUÇ

AFRİKA'DA TÜRKİYE ETKİSİ KİTABI

AFRİKA'DAKİ Türk etkisi üzerine bir kitap yazan siyaset bilimci Frederico Donelli, Türkiye'nin "Kendisini Avrupalılara ve Rusya'ya alternatif olarak konumlandırmaya çalıştığına" dikkat çekti. Türkiye Sahel'de, Fas'ın ekonomik kalkınmasına yönelik müthiş hamleler yapıyor. EVET. TÜRKİYE KUZEY

AFRİKA SAHEL BÖLGESİNDE GİDEREK ETKİSİNİ ARTIRIYOR. YOLUN DAHA DA AÇIK OLSUN BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE...