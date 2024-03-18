Başkan Erdoğan Askerlerle İftar Programında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Askerlerle İftar programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Çanakkale sadece bir Deniz Zaferi değildir. Bir milletin küllerinden doğuşunu simgeleyen bir diriliş ruhudur. Yok edilmek istenen bir milletin kıyamıdır. Çanakkale Deniz Zaferi Türkiye Cumhuriyeti'ni büyüten eşik olmuştur.

Bizi bu topraklardan kazıma hesapları hiçbir zaman son bulmayacak. Onurlu ve huzurlu yaşamak istiyorsak oyunları bozmaktan başka çaremiz yoktur. Güçlü orduya sahip olmak tercihten öte bir mecburiyettir.

Hasımlarımıza karşı ancak kendi kabiliyetlerimiz bizi koruyabilir. 20 yıl önce yüzde 20 yerli ve milli silahlara sahipken bugün yüzde 80'lere çıktı.

İkinci uçak gemisini de yapacağız. İnsansız uçaklarımız ortada. Tek koldan çalışmıyoruz. İnsansız denizaltılar da yapacağız.

Güney sınırımızda "teröristan" kurulmasına izin vermeyeceğiz. Bu yaz, Irak sınırını komple güvence altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız.