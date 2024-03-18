Başkan Erdoğan: Nerede bir CHP belediyesi var dökülüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ankara fetret devrinden kurtulacak. Kayıp son 5 yılı telafi edip kenti ayağa kaldıracağız. Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet" dedi. Erdoğan, "31 Mart çok önemli. Ankara'da da İstanbul'da da İzmir'de de Allah'ın izniyle bunları 31 Mart'ta emekli edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ankara'nın Çankaya tarafında yapıldığı tarihten itibaren şehrin simgelerinden biri haline gelen bir Atakulesi vardı. Aynı mimarımızın tasarladığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi ile şehrimize yeni bir sembol daha kazandırmış oluyoruz.

Atatürk Cumhuriyet kulesi Ankara'nın en yüksek binası sıfatı ile 197 metre ile adeta Ankara'yı selamlayacak. Bünyesindeki kütüphanesi, spor salaonu, nikah salonu, kafeterya, sergi alanı birimleriyle ziyaretçilere hizmet verecek.

İnşallah bu kule Ankara'ya hizmet ettiği müddetçe Turgut Altınok kardeşimize edilen dualarda sürüp gidecektir.

Şehrin kaybolan son 5 yılını telafi etmenin ötesinde Ankara'yı Türkiye Yüzyılına hazırlayacak yeni bir dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına ben inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım. Cumhur İttifakı olarak biz yanındayız. Vereceğimiz desteklerimizle Ankaramız yeniden ayağa kalkacak.

Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizden istifade etmeyen ne tek karış vatan toprağı ne de tek bir fert var.

Yol yapmayan, hizmet üretmeyen, verdiği sözleirn arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzı endam etmeye başlıyor. Havalimanından şehir merkezine kadar şu yollarda en ufak bir adım atıldı mı?

Yaptığı hiç bir iş olmamakla övünen bundan sonrada hiç bir şey yapmayacağını göğsünü gererek söyleyen siyasetçiler, belediye başkanları adayları türedi.

Siz zaten gereken hesabı 31 Mart akşamı soracağınıza inanıyorum.

Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet.

Ankara fetret devrinden kurtulacak. Kayıp 5 yılı telafi edip kenti ayağa kaldıracağız.

Deste deste dolarları gördünüz değil mi? Bu durum başka partinin başına gelse yer gök yıkılırdı.

Muhalefet , önümüzdeki dönem için iş yapmaya niyetlenmediğini açıkça beyan ettiğine göre bunlardan bir beklenti de söz konusu olamaz.

Seçim akşamı yaşanan rezillikler dahil tüm günahı eski genel başkanlarına yıktılar. Hiç sorumlulukları yokmuş gibi pişkince yollarına devam ettiler.

Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasının yolunda kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz. Omuz omuza ülkemize, milletimize hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu şehri etrafı gecekondularla çevrili bir köy görünümünden nasıl modern bir başkente biz dönüştürdüysek inşallah geleceğe de en güzel şekilde biz hazırlayacağğız. Ben Turgut kardeşimize güveniyorum.

Sadece Keçiören'le değil, Ankara'nın genelinde kentsel dönüşümlerle beraber "Yeniden bir Ankara Yepyeni bir Ankara" diyor yola böyle koyuluyoruz.

Küresel krizlerin tetiklediği hayat pahalılığı ve asrın felaketinin getirdiği 104 milyar dolarlık yük, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı.