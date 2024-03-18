Başkan Erdoğan: Çanakkale destanı dünya tarihinde eşine nadir rastlanır bir destan

Başkan Erdoğan, Çanakkale'de önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bin yıllık vatanımızın müdafası için ülkemizin dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan can verenlerin her birine Allah'tan rahmet diliyoruz.

Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz.

Ülkemizin bilhassa geçtiğimiz 10 yılda maruz kaldığı hadiselerin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda hep aynı yüzleri görüyoruz. Darbecileri üzerimize salan bunlardı. Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için, istikrarımızı sabote eden bunlardı. Çanakkale'de bu millet erkeğiyle, kadınıyla tek vücut olup düşmana geçit vermemişti. Milletimiz son dönemde aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur. Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu gördüler.

Eser ve hizmetlerimizle Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarma gayesiyle sonuçlanacaktır. Bugünkü Türkiye'nin ekonomisiyle, hedeflerini hayata geçirme konusunda çok daha büyük imkanları vardır. Geçtiğimiz yıl 53 bin vatandaşımızın şehit olmasına neden olan 6 Şubat depreminin ardından yaşananlar bunun göstergesidir.

Asrın felaketinin ardından milletimizin gösterdiği örnek dayanışma takdire şayandır. Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda, 7 düvel üstümüze gelse yıkılmayacağımızın kanıtı olan Çanakkale hep aydınlatıcımız olacaktır.