Ceset torbasından çıkan hayat

MORGDAN SAĞ ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl yaşanan asrın felaketine Kahramanmaraş'ta ailesiyle birlikte yakalanan iki çocuk babası Hasan Er, 13 saat göçük altında kaldı. Yıkılan binanın enkazında çığlıklar atarak sesini duyurmaya çalışan Er için umutlar tükendi derken, ekipler kendisine ulaşmayı başardı. Göçük altından çıkarılmasının ardından 'öldü' sanılarak ceset torbasına konulan gencin, hastane morgunda yaşadığı anlaşıldı.

EŞİ İÇİN ŞARKI YAPTI

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan Er, geçirdiği bir dizi ameliyatla hayata tutundu. Günler sonra gözlerini açtığında, beş yıllık hayat arkadaşı 29 yaşındaki Fatmagül Er'in depremde öldüğünü öğrendi. Hastaneden çıktıktan sonra çocuklarıyla birlikte Aydın'a yerleşen acılı müzisyen, unutamadığı eşi için söz ve bestesi kendine ait olan "Yine gelsin" isimli şarkıyı yazıp gitarıyla seslendirdi.