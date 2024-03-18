Kahraman Onbeşli’lerin Çanakkale’deki izleri

Çanakkale Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü Havuzlar mevkiindeki mermerlere Çanakkale Savaşı sırasında Mehmetçiklerin kazıdığı isimler bugüne kadar ulaştı.

GELECEK KUŞAKLARA

Askeri Tarih Uzmanı İslam Özdemir, "Bu izler çok kıymetli. Osmanlı Türkçesi ile yazılan çok farklı askerlerin künyelerini okuyabiliyoruz" dedi. Özdemir, mermerlerde çok farklı askerlerin künyelerini, isimlerini ve yazdığı şiirleri okunabildiğini söyledi. Özdemir, "Havuzlar mevkisi,1915 Çanakkale Muharebeleri sırasında askerlerimizin rehabilitasyon merkezi olarak kullandığı yerlerden bir tanesi. Mehmetçiklerimiz boş zamanlarında, tıpkı bugün de olduğu gibi aslında, hatıralarını geleceğe bırakmak adına isimlerini, künyelerini, buradaki tarihi havuzların kıyısındaki mermerleri kazımışlar" diye konuştu.

MERMERLERDE ŞİİR VE KÜNYELER YER ALIYOR

Havuz kenarında Osmanlıca yazılmış bir şiirde, "Ayrılık acısıyla cenneti bekleyemez insan, kavuşmak ister sevdiğine. Ne mümkün rahat ölüm, bu dünya bana cehennem olur" ifadeleri yer alıyor. Mermerlere kazınan künyelerden bazıları şöyle; "Hâfız İsmail Isparta Sene 1325 (Miladi 1909/1910) Alay 2 Tabur 2 Bölük 4, 'Hafız İsmail', 'Kayseri Germirli Hacı Osman oğlu Mehmet Sene 1330...