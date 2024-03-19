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Haberler Gündem AK Parti'den darbe çağrısı yapan Özgür Özel'e sert tepki: Akıl tutulması!

AK Parti'den darbe çağrısı yapan Özgür Özel'e sert tepki: Akıl tutulması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sokak ve darbe çağrısı yapan CHP lideri Özgür Özel'e sosyal medyadan cevap verdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır…" dedi.

HABER MERKEZİ
AK Parti’den darbe çağrısı yapan Özgür Özel’e sert tepki: Akıl tutulması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sokak ve darbe çağrısı yapan CHP lideri Özgür Özel'e sosyal medyadan cevap verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır. CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ise katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum" şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur.

CHP Genel Başkanı Sn Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır…

Sn Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sn Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir.

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