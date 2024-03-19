  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bakan Tekin’den eğitim sistemini eleştirenlere yanıt

Bakan Tekin’den eğitim sistemini eleştirenlere yanıt

HABER MERKEZİ
Bakan Tekin’den eğitim sistemini eleştirenlere yanıt
MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemini eleştirenlere yanıt verdi. Tekin, "Bu konularda beylik laflar eden herkese şunu söylüyorum, siz bu sürece ne katkı verdiniz, eleştirdiğiniz şeylerin olmaması, eksiklerin giderilmesi için ne tür destekler verdiniz bize?" dedi. Tekin, atalarına, tarihine, ülkesine sahip çıkan, canı pahasına koruyan bir nesil inşa etmeye gayret gösterdiklerini vurgulayarak "Sorumluluklarını yerine getiren paydaşlarımıza teşekkür ediyor, diğer paydaşlarımızı da bize destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA