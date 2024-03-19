Bakan Tekin’den eğitim sistemini eleştirenlere yanıt

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemini eleştirenlere yanıt verdi. Tekin, "Bu konularda beylik laflar eden herkese şunu söylüyorum, siz bu sürece ne katkı verdiniz, eleştirdiğiniz şeylerin olmaması, eksiklerin giderilmesi için ne tür destekler verdiniz bize?" dedi. Tekin, atalarına, tarihine, ülkesine sahip çıkan, canı pahasına koruyan bir nesil inşa etmeye gayret gösterdiklerini vurgulayarak "Sorumluluklarını yerine getiren paydaşlarımıza teşekkür ediyor, diğer paydaşlarımızı da bize destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.