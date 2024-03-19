Çanakkale duruşunu terk etmedik

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü sebebiyle düzenlenen tören, Şehitler Abidesi'nde dün saat 13.00'de başladı. İki dev ekranın kurulduğu alanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenlere de katılan 16 Türk devletini temsil eden üniformalı askerler de yer aldı.

KAHRAMANLARA RAHMET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan helikopterle tören alanına geldi.

Törene devlet protokolünün yanı sıra çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınları katıldı. Tören, Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çelenk sunumuyla başladı.

Tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesiyle devam etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dünya tarihinde eşine nadir rastlanır destanla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu kahraman orduya önderlik etme şerefine nail olan komutanlarımızı saygıyla anıyoruz. 1000 yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası için gönül coğrafyamız ve Anadolu'nun dört yanından gelen yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

"FITRATIMIZ DEĞİŞMEDİ"

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: "Türkiye ve Türk Milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz. Ülkemizin 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz.

Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar bunlardı. Egemenliğimize göz yuman darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Her biri milletimizin zenginliği olan farklılıkları fay hatları haline dönüştürmeye çalışan yine bunlardı. Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu görüp anladılar. Dün Çanakkale'de yakılan ateş milli mücadele ve Cumhuriyetin ilanı ile neticelenmişti.

Şimdi de eser ve hizmetlerimizle 2023 hedefleriyle Türkiye yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş; inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmasıyla gayesine ulaşacaktır."

KULE AÇILIŞINDA CHP'YE SERT TEPKİ

BAŞKAN Erdoğan, programı kapsamında dün Ankara'da Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılışına katıldı. Erdoğan, "Uzun yıllar boyunca ikamet ettiğim Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Ankara'nın en yüksek yapısı olarak 197 metreden Ankara'mızı selamlayacak" dedi. CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ilişkiye gönderme yapan Erdoğan, "DEM'e destek için atmadıkları takla kalmadı. Altılı masada kazanıyoruz, geliyoruz diyorlardı. Hiçbiri Melis'te yok. İşte bunların siyaset bilinci de bu kadar. Kazanmak değil, sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Biz kaybedince kazanacak olan kim tabii ki tek parti faşisti CHP ve DEM" dedi.

DENİZLİLİ ŞEHİDİN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta polis aracının kaza yapması sonucu şehit olan Fırat Der'in babası ve eşiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan, acılı baba Cesim Der'e, "Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. İnşallah şehitler sınıfında muamelesini görür. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.