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FETÖ'nün finans kaynağı Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı

HABER MERKEZİ
FETÖ’nün finans kaynağı Bekir Boydak İstanbul’da yakalandı
İSTANBUL'DA FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, kayyum atanan Boydak Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ'nün finans kaynaklarından Boydak Holding'in eski yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak'ın Çekmeköy'de olduğu tespit edildi. Ekiplerce, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Bekir Boydak yakalanırken, evde yapılan aramada bir miktar para ve ziynet eşyası da ele geçirildi. Boydak hakkında, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ kapsamında yapılan yargılamada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.
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