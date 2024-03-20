  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Pençe - Kilit’te 1 askerimiz şehit

Pençe - Kilit’te 1 askerimiz şehit

HABER MERKEZİ
Pençe - Kilit’te 1 askerimiz şehit
PENÇE-KİLİT operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde Teğmen Hulusi Elçi şehit oldu, 4 asker de yaralandı. MSB, ilk temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA