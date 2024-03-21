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Adım adım izlendi etkisiz hale getirildi

HABER MERKEZİ
Adım adım izlendi etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı, Süleymaniye'de etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'e yönelik operasyonun görüntülerini paylaştı. MİT, Rojda Bilen'i Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirmişti. Güvenlik kaynaklarından paylaşılan görüntülerde, MİT'in terörist Bilen'i adım adım izlediği görüldü. Bugün teröristin etkisiz hale getirildiği anların görüntüleri paylaşıldı.

MAVİ KATEGORİDE YER ALIYORDU

OPERASYONDA SİHA'lı takip ve etkisiz hale getirilme anı yer aldı. Örgüte 2011'de yılında katılan Bilen'in, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı ve İçişleri Bakanlığı "terör arananlar" listesinde mavi kategoride yer aldığı belirtildi.

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