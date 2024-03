Başkan Erdoğan’dan Kilis’te önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere yapılan hakaretlere ilişkin, "Değil bir sene, üzerinden on yıllar geçse de bu ahlaksızlıkları unutmayız, unutturmayız. Yüreği yaralı insanlarımıza yapılan o hakaretler, faillerinin alınlarına kara bir leke olarak yapışmıştır ve hep orada kalacaktır." dedi.

Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına alandakileri, "Ağaçta dalın güzel, ovada yolun güzel, kurban olurum Kilis, senin her halin güzel." ifadeleriyle selamlayarak başlayan Erdoğan, "Tarihiyle, tabiatıyla, insanıyla, her hali güzel olan Kilisli kardeşlerimle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Aşkınız, sevdanız, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Yavuz Sultan Selim'e yol ve gaza arkadaşlığı yapan Kilis'in gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Kilis son seçimlerdeki dik ve dirayetli duruşuyla bu yeri perçinlemiştir." ifadelerini kullandı.

Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'na ve kendisine verilen destek için Kilislilere teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kilis'le yol arkadaşlığımızı daha da güçlendirmiş olduk. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bu rekor oyların bizim için iki önemli anlamı bulunuyor. İlki, Kilisli kardeşlerimizin şahsıma olan güvenini gösteriyor. İkincisi, mesuliyetimizin ne kadar büyük olduğunu anlatıyor. Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız. Kilis'in ihtiyaçlarını, taleplerini ve hedeflerini çok iyi biliyoruz. İnşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız, sizlere layık olmak için daha fazla çalışacak, ter dökeceğiz. Kilis'in şahsımıza olan muhabbetinin hakkını vermek için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Tabii Kilis'e girerken dedim ki 'Meydanda şu anda ne kadar vatandaşımız var?' Ne dediler? 'Şu anda meydanda 28 bin kişi var.' dediler. Allah nazardan saklasın. Bundan bir sene önce millet olarak asrın felaketini yaşadık. Tarihimizin en ağır afetinde 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Kilis'te de 33 kardeşimiz depremlerde hayatını kaybetti. Enkazların altında kalarak vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Felaketin 3'üncü günü olan 9 Şubat'ta Kilis'e gelmiş, sizlerin acısını paylaşmış, devletimizin yanınızda olduğunu ifade etmiştim. Ardından 31 Mart'ta bir kez daha şehrimizi ziyaret ederek, iftarımızı sizlerle birlikte açmış, yapılan çalışmaları yerinde görmüştük."

"DEPREM TURİSTLERİYSE ENKAZLAR ÖNÜNDE POZ VERDİKTEN SONRA ÇEKİP GİTTİLER"

"Asrın Felaketi" 6 Şubat depremlerinin ardından Kilis'in de aralarında bulunduğu deprem şehirlerini ihmal etmediklerini söyleyen Erdoğan, seçim sürecine, bölgedeki çatışmalara, ülkedeki diğer meselelere rağmen ellerini deprem bölgesinden hiç çekmediklerini belirtti.

Kabine toplantılarının değişmez gündeminin daima bölgede yürütülen inşa ve ihya çalışmaları olduğunu vurgulayan Erdoğan, yapılan işleri, atılan adımları, karşılaşılan sıkıntıları tek tek takip ettiklerini söyledi.

İlgili bakanların da sık sık depremzede illeri ziyaret ederek yürütülen faaliyetlerle yakından ilgilendiklerini anımsatan Erdoğan, "Bu arada deprem turistleriyse bölgeye şöyle bir uğrayıp enkazlar önünde poz verdikten sonra çekip gittiler. Bir daha yolları buralara hiç düşmedi. Kendilerine istismar edecek yeni konular buldular. Sırf beklentilerine uygun oy vermediler diye, depremzedelerimize yapılan hakaretleri, nobranlıkları, vicdansızlıkları burada saymıyorum bile." dedi.

Erdoğan, depremzedelere yapılan hakaretler konusunda "Değil bir sene, üzerinden on yıllar geçse de bu ahlaksızlıkları unutmayız, unutturmayız. Yüreği yaralı insanlarımıza yapılan o hakaretler, faillerinin alınlarına kara bir leke olarak yapışmıştır ve hep orada kalacaktır. Bir daha hiç kimse milletimize böyle davranmaya cesaret bile edemesin diye kirli tarihlerini yüzlerine vurmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Depremin Türkiye'nin en acil, en önemli meselesiyken halen bazı çevrelerin gereken dersi almadığını üzülerek gördüklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yönettikleri şehirleri depreme hazırlamak gibi ne bir dertleri var ne de böyle bir gündemleri var. Reklama harcadıkları meblağlar, depreme ayırdıkları bütçelerden katbekat daha fazla. Depremle, kentsel dönüşümle hiçbir hedef ortaya koymuyorlar. Türkiye daha bir sene önce 53 bin canını yitirmemiş, asrın en büyük tabii afetlerinden birini yaşamamış gibi hareket ediyorlar. Ne diyelim? Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin. Diğerleri ne yaparsa yapsın, bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Bu konudaki samimi gayretlerimizi sizler de görüyorsunuz. 14 milyon insanı etkileyen 11 şehrimizin 124 ilçesindeki 7 bin mahalle ve köyünde ağır yıkıma yol açan depremin yaralarını hızla sarıyoruz. Şimdiye kadar 76 binden fazla konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin civarında konut ve köy evinin teslimini yapacağız. Zira yaparsa AK Parti yapar. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin evi hak sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz."

"KİLİS'İ ÇARESİZ VE SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Erdoğan, Kilis'in diğer illere nazaran depremden daha az etkilendiğini belirterek, depremde Kilis'te 457 binanın yıkıldığını, acil yıkılacak ve yıkık 680 bina enkazının tamamının kaldırıldığını, ağır hasarlı 1928 binadan, 1769'unun da enkazının temizlendiğini söyledi.

Kilis'te 1555'i konut olmak üzere 1741 hak sahibinin bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Şimdiye kadar toplam 1494 konutun kurasını çektik, bunları Kilisli hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Geriye kalanların yapımı hızla devam ediyor. Bunun dışında Kilisli depremzedelerimize sadece kira yardımı olarak 72 milyon lira ödeme yaptık. Deprem çalışmalarında kullanılmak üzere şehrimize 500 milyon liranın üzerinde kaynak aktardık. Devlet ve hükümet olarak bu zor günlerinde Kilis'in yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da Kilis'i çaresiz ve sahipsiz bırakmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, musibetten muhafaza eylesin."