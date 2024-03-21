‘Çalışanımızı emeklimizi enflasyona ezdirmeyiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Isparta ve Burdur'da vatandaşlarla bir araya geldi. Coşkuyla karşılanan Başkan Erdoğan, "Yörük hocalarının ismini verdiği Burdur'a biz de kalbimizi verdik. Biraz önce Isparta'daydık Maşallah orada da çok büyük bir sevgi seliyle karşılandık. Şimdi de siz Burdurlu kardeşlerimizle Hasret gideriyoruz. Milli irade sahip çıktığınız için sizlere hassaten teşekkür ediyorum" dedi.

"İLKEMİZE BAĞLIYIZ"

Önümüzdeki yeni sınavın 31 Mart olduğunu anlatan Başkan Erdoğan, "31 Mart seçimlerine 10 gün kaldı Bundan 10 gün sonra sandık bir kez daha önümüze gelecek. Bu sefer yerelde kimler ve hangi zihniyet tarafından idare edileceğinizi tercihini yapacaksınız. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Burdur gerçek belediyecilikten eser ve hizmet siyasetinden yana tavır alacak" dedi.

Dünyanın her ülkesinde olan sıkıntıların bizim ülkemizde de olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Zorluklarımız var çözmek için uğraştığımız problemlerimiz var. Avrupa ve Amerika dahil pek çok yerde son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor. Tüm bunlara ilave olarak biz 6 Şubat depremlerinin yol açtığı güçlüklerle de mücadele ediyoruz. Çalışanımızı, memurumuzu, emeklimizi enflasyona ezdirmeme ilkemize her şart altında bağlıyız. Amacımız, kalıcı refah artışını sağlamak. Bunun için enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmemiz gerekiyor. Daha önce bunu nasıl yaptıysak, yine başaracağız.

Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini, Nisan ayının ilk haftasında hesaplara yatırıyoruz. Devletimizin imkanları büyüdükçe, geliri arttıkça, omuzlarındaki yük biraz daha azaldıkça ortaya çıkan kaynağı herkese adil şekilde dağıtacağız" diye konuştu. Muhalefetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, İstanbul'daki para sayma görüntüleri ile ilgili şöyle konuştu: "Hiç kimse böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremez. Çantalar dolusu bu paraların kimden alındığı, nereye harcandığı, belgeleriyle, kayıtlarıyla, şeffaf bir şekilde açıklanmak zorundadır."

"FAYDA GELMİYOR"

Özgür Özel'in darbe şakşakçılığını bırakıp CHP'li vatandaşlara karşı görevini yerine getirmesi gerektiğini de belirten Başkan Erdoğan, "Hiç kimse sağa sola saldırarak hakaret ederek, bu yetmeyince de milleti kendi suçuna ortak ederek bu rezaletten kendini kurtaramaz. Mevcut CHP yönetiminden ülkemize ve milletimize fayda gelmeyeceğini hep beraber görüyoruz. Bunun için biz sadece işimize bakıyoruz işimize odaklanıyoruz. Hizmet ve eser siyasetimizi devam ettirmenin yollarını arıyoruz" diye konuştu.

"10 GÜN SONRA BUNLARI SANDIĞA GÖMELİM"

Muhalefetin yöntem değiştirdiğini de belirten Başkan Erdoğan, "Şimdi milletimizin moralini çökertme taktiği uyguluyorlar. Halbuki bu milletin morali Çanakkale'de yedi düvel üzerine geldiğinde çökmedi. Aslında bunlara yanıldıklarını 14-28 Mayıs seçimlerinde sandıkta gösterdik. Ama bunlar hala anlamıyor. Şimdi 31 Mart'ta bunlara bunu anlatmaya hazır mıyız? 10 gün sonra sandıklarda gelin bunları demokratik şekilde gömelim" diye konuştu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT ASKER ELÇİ'NİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.