Mahzen-16 operasyonuyla 3 çete çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde Mahzen-16 operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı. Yapılan baskında 3 suç örgütü çökertildi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahzen-16 operasyonu sonucunda; İstanbul'da Mahsun Özer'in (Ehli Keyif), Muğla'da Çetin Çağlayan'ın (Çetebeli), İzmir'de Harun Pehlivan'ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, 18 adet bilgisayar, 203 adet banka/kredi kartı, çok sayıda senet, satış sözleşmesi, dijital materyal ile çok miktarda altın ve Türk Lirasına el koyuldu" dedi.

ÜNLÜ DE ÇETE ÜYESİ

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen 'Mahzen-15' operasyonuna ilişkin de yeni detaylar ortaya çıktı. Geçen yıl birisinin ölümüne neden olan Temel Ünlü'nün de operasyonda çökertilen 'Çetinler' grubunun üyesi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin Relax, Zümrüt, Arap, Esenkent, Happy, Hayalet gibi isimler kullandıkları belirlendi. Ekipler, Salı günü İstanbul merkezli 7 ilde 'Mahzen-15' operasyonu düzenledi. Operasyonda 'Çetinler' olarak bilinen suç şebekesinin liderlerinin de aralarında bulunduğu 109 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Temel Ünlü de Çetinler çetesinin üyesi çıktı.

Operasyona dair yeni detaylara ulaşıldı. Şebeke üyelerinden birinin 18 Temmuz 2023'te Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan ve uzun süre polisten kaçan Temel Ünlü olduğu ortaya çıktı. Ünlü'nün polisten kaçtığı süre içerisinde şebeke üyeleri tarafından saklandığı öğrenildi.