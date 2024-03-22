Zehir tacirlerine 21 ilde suçüstü

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-7' operasyonunda 161 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı. Operasyonda 930 kilogram uyuşturucu madde ve 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada 21 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlara İl Jandarma Komutanlıklarında görevli toplam bin 200 jandarma personeli katıldığını bildirdi.