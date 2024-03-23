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Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Putin'e, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.

AA
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Putin'e, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.

Masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetleyerek, Rusya halkı için başsağlığı ve sabır dileklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının, bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

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