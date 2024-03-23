Başkan Erdoğan: CHP’de kimse para kulelerinin izahını yapamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kendini değil kentini düşünen, laf değil icraat üreten biz varız. Sevgili Ankaralılar, aziz kardeşlerim sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında, Moskova'da bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle, ülkem ve şahsım adına Rusya'ya taziyelerimizi iletiyorum. Terörü şiddetle kınıyorum. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi bayrama da ulaştırmasını niyaz ediyorum. Selçuklu'nun paylaşılamayan şehri, Osmanlı'nın emaneti, cumhuriyetin başkenti Ankara maşallah bugün bir başka güzel. Sordum Ankara mitingimizde katılım ne kadar? Ne dediler, 200 bin maşallah. Demek ki, 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız? Öncelikle Ankara'ya ve Ankaralı'lara 14-28 mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdikleri samimi destek için teşekkür ediyorum. Milletvekilliğinde yüzde 47, cumhurbaşkanlığında yüzde 49'luk oy oranlarıyla milli irade bayrağını başkentin burcuna bir kez daha diktiniz. Esasen bizim Ankara ile aramızdaki gönül bağına baktığınızda bu oranların çok daha ilerisinde olduğunu görüyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Ankara ile aramızdaki muhabbetin derinliğine uygun bir sonuçla bunu telafi edeceğiz.

Ankara'nın milli mücadelenin ardından başkent olması, birilerinin dediği gibi tesadüf değildir.

Ankara kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecektir. Bu şehir sadece devletin merkezi sıfatıyla sahip olduğu kamu gücünden değil, insanıyla ülkemizin parlayan yıldızıdır. Başkent millet Bahçesi'nde bir araya gelen sizler, sadece ülkemize değil tüm dünyaya mesaj veriyorsunuz. Murat Kurum kardeşimiz bakanken burayı yaptı. Turgut Altınok kardeşimiz de Keçiören'de gerekeni yaptı. Hep beraber artık, istiklal ve istikbal haline gelen parolamızı tekrarlayalım, tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan. Bİr olacağız, iri olacağız, diri olacağız, buradaki gibi kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.

1 asır önce düşman Ankara'nın kapısına kadar dayanmıştı. O dönemde ortaya konan güçlü iradenin yankıları hala sürüyor. O irada 15 Temmuz'da darbecileri püskürten ruhun adıdır. Çok partili siyasi hayata geçtiğimziden beri, demokrasimizin başına kara bulutlar her toplandığında baharı çnce Ankara başlattı. Cumhuriyetin 100. yılına atıfla hazırladığımız 2023 yılı hedeflerimizi burada faaliyete geçirdik.

Allah'ın izniyle Ankara Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Bunun için söz veriyor musunuz? Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa evelAllah yıkar geçeriz.

Şurada mevcut Ankara Belediye Başkanı şu 5 yılda ne yaptı? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur. Bundan başkasını bunlar yapamaz. Bunlardan artık kurtulalım. 5 yıl boşa geçti. Onun için 31 Mart çok önemli. Ankara'ya hizmet vermeyenlerden kurtarma vakti geldi.

Ulaşımda çektiğimiz sıkıntı hepinizin malumu. Öyleyse 9 gün sonra bu işin hakkını verelim. Bu şehirde hizmet ve eser çağını yeniden çok güçlü şekilde başlatmak istiyoruz. Başkentimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturacağız: 1 Nisan'dan itibaren çok farklı bir hizmeti ortaya koyacağız.

Metrolardan otoyollara, millet bahçelerinden kentsel dönüşüm projelerine kadar pek çok eseri hizmete açtık. Bu işin mahalli idareler ayağını da sağlam tutalım ki verdiğimiz emek, tahsis ettiğimiz kaynak boşa gitmesin. Ankara'yı taşlarına, dar sokaklarına bakıp göz yaşlarımızı silerek başkent yapmış olabiliriz.

Ancak Ankara'yı aynı standartlara mahkum etmeye çalışanların vizyonsuzluğuna rıza göstermek zorunda değiliz. Nüfusu pek çok ülkeden fazla Ankara'mız her şeyin en iyisine, en güzeline, en modernine layıktır. Alt yapısıyla, üst yapısıyla şehir içindeki ve kırsaldaki mahalleleri ile Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı vaat ediyoruz.

Başkentimizi içinde oturanlarının ve çalışanlarının huzurla işte benim şehrim diyeceği konuma getirmek arzusundayız. Sadece bu değil, Ankara buraya gelen ve gören herkesin hayranlık duyacağı bir şehir olmalıdır. Bu potansiyele de ziyadesiyle sahiptir. Caddeleriyle, parklarıyla, ulaşımıyla, alt yapısıyla, sosyal ve kültürel donatılarıyla hep birlikte gurur duyacağımız bir Ankara'nın peşindeyiz. Çok mu şey istiyoruz? Hayır, hepsi mümkün. Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı Türkiye'ye yakışır bir başkent için 31 Mart'ta her şey ayağımıza geliyor.