Irak’ın kuzeyinde 12 terörist paketlendi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

DEAŞ'A BOZDOĞAN-15 BASKINI: 24 GÖZALTI

Öteyandn, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-15" operasyonlarında, 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Yalova, Kilis, Sakarya ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar

düzenlendi. Ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı. Örgüt içinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam

edeceğiz" dedi.