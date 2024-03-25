Büyük Menderes’te utanç tablosu

Afyonkarahisar'da bulunan kireçtaşı yataklarındaki kaynak sularının, havzada diğer yan dere ve çaylarla birleşmesi ile oluşan Büyük Menderes Nehri, aktığı Afyon, Uşak ve Denizli'den fabrika atıklarının kirliliğini taşıyarak Ege Denizi'ne dökülüyor. Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin havza bazında önlenmesi amacıyla geçtiğimiz yıllarda TÜBİ- TAK'a Büyük Menderes Havzası Havza Koruma Eylem Planı hazırlatıldı. Fakat nehri kirleten endüstriyel tesislerin arıtmasız atıkları ve evsel atıklarla ilgili hala kalıcı bir çözüm bulunamadı.

HALKIN SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Söke ilçesinde atıkların biriktiği noktada yapılan incelemede ölü inek, koyun ve domuz olduğu görüldü. Ölen hayvanların, yeraltı sularından uzak bir yere açılacak derin çukurlara üzeri kireç dökülerek gömülmesi gerekirken, bilinçsiz ve duyarsız insanlar tarafından kolaycılığa kaçılıp nehre atılmaları, halk sağlığı açısından önemli tehlike oluşturuyor.

'TEMİZ SULAR GELMELİ'

Büyük tehlikeye dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Suya atılan ineğin neden öldüğü belli değil. Bu hayvan biyolojik silah olarak bilinen şarbon hastalığına yakalanmış olabilir. Kuduz ya da tüberkülozlu bir hayvan da olabilir. Bu hayvanları sokak hayvanların da yediği görülmekte, ölen ineğin üzerinde kurbağalar dolaşmakta, kurbağayı yiyecek balıkçıl ve leyleklerin de tehdit altında olduğu görülüyor. Nehirlerimiz çöpler ve leşler değil, biyolojik çeşitlilik için temiz sular getirmelidir" dedi.