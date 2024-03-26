31 Mart seçim günü yasakları neler? Seçim günü düğün yapılır mı? İşte seçim yasakları...

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek. Seçimlere sayılı günler kala yasaklar da araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre 30 Mart Cumartesi saat 18.00'a kadar propaganda serbestliği sürecek. Peki seçim yasakları başladı mı? Seçim yasakları neler? Seçim günü düğün yapılabilir mi? İşte detaylar...
SEÇİM YASAKLARI NELER?
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı.
Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.
Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.
Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar adına kapalı yer toplantısı yapılabilecek. Mabetlerde, okullarda, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde kapalı yer toplantısı yapılamayacak.
GÖRÜNTÜLÜ, SESLİ VE YAZILI MESAJ YASAK
Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, 30 Mart 2024 saat 18.00'e kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak, sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecekler. Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir veya sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapmak ise yasak olacak. Ancak siyasi partiler, kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.
Öte yandan oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları; anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla yurttaşların oylarını etkileyebilecek bir şekilde yayın yapılması yasak olacak. Bu sürenin dışında yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması gerekecek. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının ve araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak.
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?
Oy verme günü ise her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak. Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak. 31 Mart günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve açıklamaları yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.
SEÇİM GÜNÜ DÜĞÜN SALONLARI AÇIK MI?
Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
SEÇİM GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?
Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirtilen seçim yasaklarına göre kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Ancak insanların alışveriş yapabilecekleri yerler için bir yasak bulunmuyor.