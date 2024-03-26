31 Mart seçim günü yasakları neler? Seçim günü düğün yapılır mı? İşte seçim yasakları...

GÖRÜNTÜLÜ, SESLİ VE YAZILI MESAJ YASAK

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, 30 Mart 2024 saat 18.00'e kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak, sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecekler. Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir veya sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapmak ise yasak olacak. Ancak siyasi partiler, kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.



Öte yandan oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları; anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla yurttaşların oylarını etkileyebilecek bir şekilde yayın yapılması yasak olacak. Bu sürenin dışında yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması gerekecek. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının ve araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak.