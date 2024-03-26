Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ Tire’de esnaf ziyaretinde konuştu! “İzmir’in hizmete ihtiyacı var”

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "İnşallah 30 ilçenin tamamında ve büyükşehir de, İzmirli hemşehrilerimizin bu sefer daha çok hizmet edecek olandan yöne bir tercihte bulunacağını düşünüyorum. Çünkü İzmir'in yerel yönetim anlamında hizmete ihtiyacı var" dedi.

Hamza Dağ, seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Güne Tire'de başlayan Dağ, burada Türkiye'nin en büyük açık hava pazarlarından biri olan Tire Salı Pazarı esnafını ziyaret etti. Hamza Dağ'a, Cumhur İttifakı Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan, AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu ve MHP Tire İlçe Başkanı Recep Doğru da eşlik etti.

SAHADA DA PROJELERİNİ ANLATTI

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Hamza Dağ, hemşehrileriyle tek tek el sıkışıp onların taleplerini dinledi. Çocuklara oyuncaklar dağıtan Dağ, ailelerle de hatıra fotoğrafları çektirdi. Vatandaş su faturalarının yüksek gelmesinden yana Hamza Dağ'a şikayette bulundu. Sahada da sadece projelerini konuşan Hamza Dağ ise 1 Nisan itibariyle göreve gelmesi durumunda su fiyatlarında yüzde 50 indirime gideceğini söyledi.

"ÇOK GÜZEL NETİCE ALACAĞIZ"

Tire Salı Pazarı'na 1 ay içerisinde ikinci kez gelen Hamza Dağ, "Tire'yi çok seviyoruz, ben 4 dönem buranın milletvekilliğini yaptım. İnşallah burada ortaya çıkacak tercihle çok güzel bir netice alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İZMİR'İN HİZMETE İHTİYACI VAR"

Büyükşehir belediyesi olarak yapacaklarını sahada 60 gündür anlattıklarını vurgulayan Dağ, "Projelerimizi konuşuyoruz. İlçe belediye başkan adaylarımız da aynı şekilde projeleriyle konuşuyorlar. Her ilçede birbirinden değerli belediye başkan adaylarımız var. Bizim adaylarımızın çok baskın çıkacağını düşünüyorum. İnşallah 30 ilçenin tamamında ve büyükşehir de, İzmirli hemşehrilerimizin bu sefer daha çok hizmet edecek olandan yöne bir tercihte bulunacağını düşünüyorum. Çünkü İzmir'in yerel yönetim anlamında hizmete ihtiyacı var. Bu sebeple 'ayrı gayrı olmasın' diyoruz. 'Birlikte olalım' ve 'birlikte başaracağız' diyoruz" şeklinde konuştu.