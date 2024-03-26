NUN Okullar’ndan Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması! İşte başvuru tarihleri...

NUN Okulları'nın her yıl ramazan ayına özel, geleneksel olarak düzenlediği fotoğraf yarışması bu yıl da yapılacak. Ramazanın Işığını Yakala isimli fotoğraf yarışması Türkiye genelindeki tüm öğrencilere açık düzenleniyor. Başvurular 12 Nisan'a kadar devam edecek. Kazananlar 26 Nisan'da ilan edilecek. Yarışma 3 kategoride yapılacak.

NUN Okulları'ndan yapılan açıklamada yarışmaya yönelik şu bilgilere yer verildi:

"Çocuklar, gençler haydi, hep beraber ramazanın ışığını yakalayalım. Sizin gözünüzden ramazan ayını görmek ve ışığı ile aydınlanmak istiyoruz. Bu ramazan ayında da, bu ayı anlatan kareleri bizimle paylaşmaya ne dersiniz? Sofranızdan, teravih cemaatinizden, mukabelelerden, camilerimizden, ramazan şenliklerinden. Ramazan ayını hangi açıdan görmek isterseniz, seçim size kalmış. Sizin ramazan ayınızı, âdetlerinizi, gelenek ve göreneklerinizi görmek, sizin evlerinize misafir olmak istiyoruz. Fotoğrafı sizin çekmenizi, yeni ve daha önce paylaşılmamış bir fotoğraf olmasını bekliyoruz. 12 Nisan'a kadar web sitemizden başvuru formunu doldurun, çektiğiniz en iyi ramazan fotoğraflarını gönderin; tablet, fotoğraf makinesi, aksiyon kamerası gibi birbirinden güzel ödüller için yarışın."

Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, "Ramazan ayının sevincini birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği güzellikleri çocukların ve gençlerin objektifinden fotoğraflarda aramak niyetiyle beşincisini gerçekleştirdiğimiz Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması, büyük ilgi gördü.

Bugüne kadar yüzlerce başvuru alan binlerce fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi içlerindeki ışık sayesinde Ramazan'ın ruhunu yakalamaya ve o yüce ruhu diğer insanlarla paylaşmaya davet ettik.

Ruhun güzellikleriyle dolup taşan Ramazan ayını, çocukların gözlerinden izlemek istiyoruz" dedi.

Başvuru Formu Instagram Twitter Youtube

ÖDÜLLER NELER?

İlkokul Kategorisi Ödülleri Birincilik Ödülü: Android Tablet İkincilik Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi Üçüncülük Ödülü: Kablosuz Kulaklık

Ortaokul Kategorisi Ödülleri Birincilik Ödülü: Aksiyon Kamerası (DJI OSMO Pocket) İkincilik Ödülü: Android Tablet Üçüncülük Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi

Lise Kategorisi Ödülleri Birincilik Ödülü: Aksiyon Kamerası (DJI OSMO) İkincilik Ödülü: Aksiyon Kamerası (SJCAM C200) Üçüncülük Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi.