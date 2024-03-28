Batman’da “Serok Erdoğan” tezahüratları

DİYARBAKIR'IN ardından AK Parti'nin Batman mitingine katılan Başkan Erdoğan'ın, konuşması sık sık "Serok Erdoğan (Başkan Erdoğan)" sloganları ile kesildi. Meydanı dolduran 50 bin kişilik coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Güçlü bir kadro kurduk. Ekonomi programımız işliyor. Batman'ın evladı olan Hazine ve Maliye Bakanı'mız olan Mehmet Şimşek'e itimadım tam" dedi. 14-28 Mayıs seçimleri hakkında konuşan Erdoğan, "Altılı masa dediler şu anda hiçbiri parlamentoda değil. Altılı masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisleri tarafından kuruldular, siyaset mühendisleri tarafından yıkıldılar" ifadelerini kullandı.