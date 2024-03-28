Dışişleri Bakanlığı’ndan saldırılarla ilgili açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, PKK terör örgütü destekçilerinin Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna yönelik saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, terör örgütü PKK destekçilerinin Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığını, ilgili ülkelerden beklentinin, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesi olduğunu belirtti.

"MÜSAADE EDİLMEMELİDİR"

AÇIKLAMADA, "26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuzun giriş kapısına bir saldırı düzenlenmiştir. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır" denildi.