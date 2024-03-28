‘İradenizi ipotek altına aldırmayın’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap etti. "Bizi bağrınıza bastınız. Ben de sizi başım üstüne, gözüm üstüne diyerek selamlıyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Diyarbakır'da bir kez daha siz değerli kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sordum, bugün katılım ne kadar dedim? Evet bugün 70 bin kişi alanda. Bölgede İslam'a kapılarını ilk açan şehir Diyarbakır ile aynı sevdaya, aynı medeniyete, aynı geçmişe mensup olmaktan dolayı iftihar duyuyorum. Allah'ın izniyle bu kavli bozmaya, bu kardeşliği yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

'ESER HİZMET YOK'

"Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır" diyen Başkan Erdoğan, "Dikkat ederseniz bu pazarlıkta siyasi kazanım hesabı yok. Eser ve hizmet derdi zaten yok. Seçmenin fikrini, zikrini ne düşündüğünü merak eden kimse de yok. Sadece birilerinin ihtirasları uğruna yapılan kirli pazarlıklar var" dedi.

'KARDEŞLERİM HAK ETMİYOR'

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Bizim yaptığımız reformları bilip, ortalığı ayağa kaldıranlar CHP'li yöneticilerin buram buram faşizm kokan ayrımcılık ve ırkçılık kokan açıklamaları karşısında süt dökmüş kedi misali seslerini çıkarmıyorlar. Bırakın ayrımcılığa itiraz etmeyi, kendi seçmenlerinin çiğnenen haysiyetini savunacak iki cümleyi kuramıyorlar. Kürt kardeşlerim böyle bir istiskali, böyle bir aşağılanmayı, böyle bir hakareti bu şekilde yok sayılmayı asla hak etmiyor."

YENİ BİR DÖNEM

Türkiye geçmişte omurgasızlığın, istismarın, riyakarlığın sembolü zübük siyasetin acılarını çok çektiğini ifade eden Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: "Sizi güya ağaların, şıkların, dere beylerin, devletin zulmünden kurtarma vaadiyle demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular. Şimdi bu ipoteği tahsile koyarak aslında tek parti faşisti CHP'den ve onun hastalıklı uzantılarından bir farkları olmadığını gösterdiler. Lütfen şu soruma bütün Kürt kardeşlerim ellerini vicdanlarına koyarak cevap versin: Diyarbakır huzuru da, özgürlüğü de, yatırımı da, hizmeti de, refahı da AK Parti döneminde görmedi mi?"

EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE

AK Parti'nin alt ve üst yapısıyla Diyarbakır'ı bölgesinin yıldızı haline getirmek için yıllardır uğraştığını da sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "Onlar her evden bir cenaze çıkartarak kan siyaseti yaparken, biz evlatlarımızı yaşatmak, eğitimiyle, sağlığıyla, istihdamıyla hayata bağlamak için çırpınmadık mı? Şayet bu söylediklerimizde eksik varsa, hata varsa, yanlış varsa dilediğiniz tasarrufu yapma hakkına sahipsiniz. Ancak bu söylediklerim doğruysa gelin yeni bir dönemin kapılarını birlikte aralayalım. Gelin el ele gönül gönüle verip Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim" diye konuştu.

DÖNÜM NOKTASI OLACAK

BAŞKAN Erdoğan, "Kapımız teröristlere de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalıdır" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Dünyadaki tüm sapkın akımları Kürt kardeşlerimin iradesi üzerinden başımıza musallat etmelerinin hiçbirimize faydası yok. Kürt kardeşlerimizi bu çarpık siyasetin mezesi haline getirmek için sahneledikleri oyunu ibretle takip ediyorum. İnşallah 31 Mart Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup özgür iradeleriyle kendilerinin ve şehirlerinin geleceğine karar verecekleri bir dönüm noktası olacaktır."