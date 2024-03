Sıfır atık projesinin mimarı Emine Erdoğan’dan sıfır atık günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin sonuçlarını acı tecrübelerle öğrenen bizler, bir yandan bu sınamalarla mücadele etmeli, diğer yandan gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız" dedi.

Emine Erdoğan, bu yıl ikincisi kutlanacak 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla BM, OECD, UNESCO, Türkiye'nin daimi temsilcilikleri, UNEP ve dış misyonlarda düzenlenecek etkinliklere video mesaj gönderdi. Herkesi, bir kez daha, İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, Sıfır Atık gönüllüsü olmaya davet eden Emine Erdoğan şunları söyledi:

DÜNYA TONLARCA ATIĞI SIRTINDA TAŞIYOR

Hava kirliliği, her yıl 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor 1970'ten bu yana küresel yaban hayatı popülasyonunun yüzde 70 azalıyor, Dünya, insanlığın her yıl ürettiği 2 milyar ton atığı sırtında taşıyor. Her gün, 2 bin çöp kamyonuna eşdeğer plastiği okyanuslara, nehirlere ve göllere atıyoruz. Okyanusta yüzen kıta büyüklüğünde bir plastik adasının, bu yüzyıl insanının eseri olması vicdanlarımıza sığıyor mu? Şayet insanlık, gerçek anlamda bir ilerleme kaydediyor olsaydı, bu ilerlemenin dünyayı daha medeni ve insani bir yer yapması gerekmez miydi? İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin sonuçlarını acı tecrübelerle öğrenen bizler, bir yandan bu sınamalarla mücadele etmeli, diğer yandan gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız. İşte bu düşüncelerle, tohumlarını 2017'de attığımız Sıfır Atık Hareketi'nin, BM Genel Kurul Kararıyla küresel bir harekete dönüşmesinden büyük memnuniyet duyuyorum.

HER GRUPTAN İNSANI ÇATISI ALTINDA BİRLEŞTİRİYOR

Sıfır Atık hareketi, çevre konusunda bireysel ve aktif gönüllülük imkanları sunarak, her gruptan insanı çatısı altında birleştiriyor. Sıfır Atık yaklaşımının kalbinde, tükettiğimiz her kaynağın sorumlulukla kullanılması gerektiği kabulü var. Satın aldığımız ürünlerden kullandığımız malzemelere kadar, her gün bilinçli seçimler yapmak, alışkanlıklarımızı, seçimlerimizi ve üretim süreçlerimizi tabiatla uyumlu hale getirmek zorundayız. BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun Başkanı olarak, atıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacağına inanıyorum. Değerli 13 üyeden oluşan Danışma Kurulu kapsamındaki çalışmalarımız, iyi uygulamaların paylaşılması başta olmak üzere, Sıfır Atık yaklaşımının yaygınlaştırılması çerçevesinde yoğun bir şekilde devam ediyor. BM Sıfır Atık Kararıyla ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün de bu kapsamda önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyorum. Ortak Evimiz Dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için, vaktini ve emeğini ortaya koyan bütün çevre gönüllülerinin, Sıfır Atık Günü'nü kutluyorum.

SIFIR ATIK GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA DAVET

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile başlattığımız "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı çevrimiçi imzaya da açtık. Beyanın halihazırda 30'dan fazla Devlet/Hükümet Başkanı eşi başta olmak üzere, binlerce insanın desteğini alması mutluluk verici. Bu vesileyle herkesi, bir kez daha, İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, Sıfır Atık gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Kaynakların en üst düzeyde kullanıldığı, atıkların en aza indirildiği ve sürdürülebilirliğin üstün geldiği refah dolu bir dünya diliyorum.