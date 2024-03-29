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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan iftar programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı Sandık Yönetim Kurulu ile iftar programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Hakk'ın rızasını halkımızın duasını almak için çalıştık, ülkemize hizmet ederken de hep bu gaye için çaba sarf ettik.

Pazar günü sandıklara sahip çıkacağız.

Bavul bavul dolarlar euroların siyaseti kirlettiği bir ortamda kimse bu tabloyu dava ile izah edemez. Kaybettirmek için ortada dolaşanlar masum değil. Seçimlerde muradımıza ereceğiz.

Türkiye bu siyaset tarzını rafa kaldırmıştır. Zübük siyasetini hortlatanların niyeti bugün İstanbul yarın tüm ülkeyi yağmalamaktır.

İstanbul'un 5 yılı daha kaybolup gitti. İstanbul'un yeni bir döneme açacağına inanıyorum. 31 Mart seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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