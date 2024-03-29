Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Sancaktepe'de önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İsrail üzerindeki baskının artırılması için yoğun çaba harcıyoruz. Buradan kalbi Gazzeli kardeşlerim için çarpan kardeşlerime seslenmek istiyorum. İnsanımızı Gazze hassasiyetini istismar etme peşinde koşanların asılsız söylemlerine prim vermiyoruz.

Hukuk önünde hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz. Yoğun bir şekilde yardımları ulaştırmanın gayreti içindeyiz.

Bize tehditle baskıyla geri adım attıracaklarını düşünenlere inat Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz. Gazze imtihanında başarılı olacağız. Türkiye Gazze imtihanını da vermenin gayretindedir.

"BİZE SÖYLEYECEK TEK KELAMLARI OLAMAZ"

Türkiye Suriye, Somali, Karabağ imtihanını nasıl alnının akı ile verdi ise Gazze imtihanını da verecektir. Filistinliler özgürlüklerine, bağımsız devletine kavuşana kadar durmayacağız. Gazzeli yiğitlere terörist iftirası atanların bize söyleyecekleri tek kelamı olamaz.

Geçtiğimiz sene 14-28 Mayıs seçimlerinden önce sizlerle kucaklaşmış sizlerle ahdimizi yenilemiştik. Allah razı olsun Sancaktepeli kardeşlerimiz bize verdikleri söze sadık kaldılar. 31 Mart'ta bu sözü yenileyeceğimize eyvallah diyor muyuz?

"HER ALANDA ÜLKEMİZE ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILAR YAŞATTIK"

Şu anda alanda 25 bin kişi var. Para kulesi üretenler var. Taş üstün taş koymayanlar var. Kimsenin hayat tarzına karışmadık. Her alanda ülkemize çok önemli başarılar yaşattık. İstanbul bir 5 yıl daha kaybedemez. Reklama verdikleri önemin 10'da 1'ini depreme vermediler. İnşallah 4100 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden birini Sancaktepe'ye inşa ediyoruz."