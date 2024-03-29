Emekli maaşları masaya yatacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler için sürdürdüğü miting programı kapsamında dün Bursa ve Kocaeli'de on binlere seslendi. Hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesimin emekliler ve çalışanlar olduğunu vurgulayan Erdoğan, "16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin lira ödeme yaptık. Şimdi de promosyonları 8-12 bin aralığına yükselttik" dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeyi de veren Erdoğan, "Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı.

Küçük esnafın prim gün sayısındaki adaletsizliği gideceğiz. Ev hanımlarımızın prim teşvikleri ile ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik" diye konuştu. "Pazar günü sabah erkenden sandıklara koşacağız" diye Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: Öncesinde telefon rehberine bakıp nazımızın geçtiği insanları tek tek arayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek, CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı yakınlarımızı uyaracağız.

Özellikle belediye başkanlığında oyumuzun heba olmasına izin vermeyeceğiz. Ben milletimizin sağduyusuna güveniyorum.

'TÜRKİYE ORTAK YUVAMIZ'

Bizler tüm farklarımızla 85 milyonluk aileyiz. Biriz beraberiz.

"Aynı yoldan geçmişiz biz.

Aynı sudan içmişiz bir..." Hepimiz aynı dağın yeliyiz. Bu birlikteliği ne kadar sağlam tutarsak, sorunların üstesinden o derece rahat geliriz. Seçim döneminde yükselen siyasi tansiyonu farklı yöne yönlendirmek isteyenlere dikkat etmeliyiz. Uğruna bedel ödediğimiz kazanımların elimizden kayıp gitmesine izin veremeyiz.

Kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir ama Türkiye ortak yuvamız. Sandığın itibarının korunması noktasında hepimize sorumluluklar düşüyor. Hem sandığa gidip oy kullanarak hem oyumuza sahip çıkarak mesuliyetimizi yerine getireceğiz. 31 Mart seçimlerinin Kocaeli için de hayırlara vesile olmasını diliyorum.

'NİCE ZORLUKLA KARŞILAŞTIK'

ERDOĞAN, "Demokraside ekonomide sahip olduğumuz hiçbir imkan bize lütuf olarak verilmedi. Nice zorlukla karşılaştık. 80 bine yakın konutu hak sahiplerine teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine çıkaracağız. Ülkemizi emanet edeceğimiz gelecek nesiller için yapmalıyız. 5 sene boyunca gündemimizin en başında depreme hazırlık var. Bu süreci iş birliği içinde yürütmeliyiz. Biz tüm planlarımızı bu gerçeklerin ışığında yapıyoruz. Bilim insanlarının uyardığı deprem kapımızı aniden çalmadan hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biz hiçbir zaman tribünlere oynayanlardan olmadık. Şayet Türkiye, son 21 yıldır muhalefetin takoz siyasetine teslim olsaydı, bugün bunların hiçbiri olmaz, ülkemiz yerinde saymaya devam ederdi. Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Neyi başardıysak bu zihniyetin çelmelerine rağmen başardık" dedi.

31 MART MESAJI "SANDIK HEPİMİZİN NAMUSUNA EMANET"

BAŞKAN Erdoğan, dün akşam sosyal medya hesabı X'den seçime ilişkin paylaşımda bulundu. 52 ili ziyaret ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Millî iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir. Hem sandığa gidip oy kullanarak hem de oyumuza sahip çıkarak demokrasimize karşı mesuliyetimizi yerine getireceğiz ifadelerini kullandı. "Seçim şarkımızda söylediğimiz gibi: Hepimiz aynı bağın gülüyüz, aynı dağın yeliyiz. Bu birlikteliği ne kadar sağlam tutarsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz" diyen Başkan Erdoğan, paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Siyasi görüşlerimiz, gönül verdiğimiz partiler, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama Türkiye bizlerin ortak yurdu, ortak çatısı, ortak yuvasıdır. 31 Mart seçimlerinin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."