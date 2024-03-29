Son dakika: İzmir dahil 20 ilde FETÖ’ye KISKAÇ operasyonu: 70 kişi yakalandı

20 ilde FETÖ'ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen "KISKAÇ-11" operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı
2️⃣0️⃣ ilde FETÖ'ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen "KISKAÇ-11" operasyonlarında 7️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️ FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla… pic.twitter.com/PkC3jsj6TS— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2024
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
2️⃣0️⃣ ilde FETÖ'ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen "KISKAÇ-11" operasyonlarında 7️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️
FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek❗️
❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri, TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Aksaray, Bolu, Gaziantep, Sakarya, Muğla, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri, Kars, Erzurum, İzmir, Elazığ, Adana, Uşak, Denizli, Sivas, Mardin, Edirne ve Bursa'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KISKAÇ-11" operasyonlarında şüphelilerin:
📌Örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,
📌Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları,
📌Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,
📌Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları,
📌İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
📌Çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle