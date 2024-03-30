‘Depreme dayanıksız yapılar dönüştürülecek’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu. Geçtiğimiz yıl yapılan 14-28 mayıs seçimlerinde Sultanbeyli'nin, Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 64 ve cumhurbaşkanlığında yüzde 67 oy oranıyla destek verdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Ahde vefanız ve kadir şinaslığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sultanbeyli ile bizim aramızdaki gönül bağı çok eskidir. Hem de çok derindir. İstanbul'un yaşadığı çarpık şehirleşme sürecinin en ağır sonuçlarının görüldüğü yerlerden biri de Sultanbeyli'ydi. İnsanlarımız hep sahipsiz bırakıldı. İnsanlarının sırf inançlarından, kıyafetlerinden, geleneklerinden dolayı taciz edildiği Sultanbeyli vakur duruşuyla bu badireleri geride bıraktı. Bugün Sultanbeyli, İstanbul'un yıldızı parlayan ilçelerinden biri olarak kendini istiskal edenlere adeta nazire yapıyor" dedi.

'VİCDANSIZLIĞA SEYİRCİ KALAMAYIZ'

İstanbul'daki durumu anlatan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "30 yıl önce başlattığımız yerel yönetim hamlesi maalesef son 5 yıldır durmuş, hatta ibre tersine dönmüştür. Şehri yönetmesi gerekenler İstanbul'dan başka her işle uğraştıkları için bırakınız yeni projeyi devraldıkları projeleri bile sürdürememişlerdir. Eyüp Sultan hazretlerinin uğruna surları dibinde can verdiği İstanbul'a böyle bir zulüm yapılmasına rıza gösteremeyiz. Fatih'in emaneti İstanbul'un bu hale düşürülmesine vicdanımız elvermez. Bu şehirde yaşayan 16 milyon insanın vebali üzerimizdeyken yaşananlara seyirci kalamayız. Bunun için ne diyoruz? Yeniden İstanbul diyoruz.

Bunun için sadece İstanbul diyoruz."

"BAVUL DOLUSU DOLARA NE OLDU"

Şehrin ihtiyacının çok olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "Birinci öncelik depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda herhangi bir çaba, proje, icraat gördünüz mü?

Hayır, çünkü depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul ne oldu dolar, ne oldu avro ve bunlar bir yere götürülüyor. Peki nereye götürülüyor? Depreme hazırlık için sarf edilmesi gereken vakit delege avlarında, DEM ile pazarlıkta. Biz afet bölgelerindeki gayretli çalışmalarıyla milletimizin takdirini toplayan Murat Kurum kardeşimizi büyükşehir adayı olarak belirledik. Önümüzdeki 5 yıl İstanbul'daki depreme dayanıksız yapıların hepsini dönüştürecek.

Tam bir seferberlik anlayışla çalışarak 650 bin konutun dönüşümünü inşallah 5 yıl gibi kısa süre içinde tamamlayacak" diye konuştu.

'YAPARSA AK PARTİ YAPAR'

Kentte trafiğin çekilmez olduğuna vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Mevcut yönetim bizden devraldığı metro hatlarını bile yapamadığı, trafiği rahatlatacak başka projeler de geliştiremediği için şehir adeta kilitlendi. Sen nasıl belediye başkanısın? Beceriksizliklerine hafriyat alanına çevirdikleri metro duraklarını saymıyorum. Murat Kurum kardeşim ve Ulaştırma Bakanlığımızla işbirliği halinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu 1000 kilometreye çıkartacağız. Durmak yok yaparsa AK Parti yapar. Yaptık mı? Gene yapacağız" diye konuştu.

'MAZLUMLARIN YANINDAYIZ'

Emperyalistlerin uzantıları vesayetçilere ve darbecilere eyvallah edilmediği için hep tuzaklarla karşılaştıklarını belirten Başkan Erdoğan, "One minute, diyerek mazlumlara uygulanan zulme karşı koyduğumuz tavır için ayrımcılığa maruz kaldık. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek küresel yönetim ve güvenlik sisteminin çarpıklıklarına itiraz ettiğimiz için ambargolara uğradık. PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerini üzerimize salanlara teslim olmadığımız için pek çok acıyla sınandık. Gazze'de yapılan katliama en üst perdeden itiraz ettiğimiz, mazlumlara her türlü yardımı yaptığımız için mimlendik. Hamdolsun önce Allah'ın yardımı, sonra milletimizden aldığımız güçle hepsinin üstesinden geldik, geliyoruz. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile yeni bir döneme hazırlıyoruz. Pazar gününe kadar buna hazır mıyız?

Pazar günü sandıkları patlatacak mıyız" diye konuştu.