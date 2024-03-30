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Türkiye Yüzyılı’nı 81 ilimizle inşa edeceğiz

HABER MERKEZİ
Türkiye Yüzyılı’nı 81 ilimizle inşa edeceğiz
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Artık hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimlerle, ilçelerle, ilimizle, 81 ilimizle birlikte inşa edeceğiz" dedi. Milletin 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etme vazifesi verdiğini vurgulayan Yumaklı şunları söyledi: "Bizler, bu millet için gerçekten zamanını feda eden, dur durak bilmeyen bir Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşlarıyız. Bu kervana 31 Mart'ta yerel yönetimler de katıldığı andan itibaren artık hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı yerel yönetimlerle, ilçelerle, ilimizle, 81 ilimizle birlikte inşa edeceğiz."
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