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Haberler Gündem Bilge Yılmaz İYİ Parti'deki görevinden istifa etti! Akşener'i de istifaya davet etti

Bilge Yılmaz İYİ Parti'deki görevinden istifa etti! Akşener'i de istifaya davet etti

Bilge Yılmaz, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa etti. Yılmaz ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i istifaya davet etti.

İHA
Bilge Yılmaz İYİ Parti’deki görevinden istifa etti! Akşener’i de istifaya davet etti

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa eden Bilge Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i istifaya davet etti.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i istifaya davet eden Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

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