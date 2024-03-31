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Hamza Dağ oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

İzmirliler, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandık başına gitti. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, oy kullandığı sandıkta birinci sırada çıktı.

İHA
Hamza Dağ oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemlerinin sona ermesiyle sandıklar açılarak oy sayma işlemlerine geçildi. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı.

4 milyon 462 bin 56 kişinin yaşadığı İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kent genelinde kurulan 10 bin 721 sandıkta vatandaşların oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sonra ermişti. 3 milyon 459 bin 970 seçmenin bulunduğu kentte açılan sandıklarda oy sayma işlemi devam ediyor.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ve kızı Esma Zümra Dağ ile birlikte geldikleri Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu 2153 No'lu sandıkta oyunu kullanmıştı. Dağ'ın oy kullandığı sandıkta yapılan sayımlara göre 249 seçmen de oyunu kullandı. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında bu oyların 146'sını alarak oy kullandığı sandıktan birincilikle çıktı. Rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Cemil Tugay'a ise bu sandıktan 63 oy çıktığı öğrenildi.

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