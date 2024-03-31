İstanbul yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024! İşte oy oranları...

Son dakika seçim haberleri...İstanbul yerel seçim sonuçları en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. Bugün 60 milyondan fazla seçmen sandıklara giderek oylarını kullandı. Peki İstanbul'da hangi aday önde? İşte 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

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Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

Kentte, 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 adayın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yarıştığı, ilçe belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarların da belirlenmesi için sandığa gidildiği Mahalli İdareler Genel Seçimleri saat 17.00 itibarıyla sona erdi.