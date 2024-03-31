Son dakika: İL İL, İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024! Canlı yerel seçim sonuçları...

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Seçmenler bulundukları ilin oy oranlarını ve hangi belediye başkanının önde olduğunu araştırıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin son dakika bilgilerini ve açıklamalarını yeniasir.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki hangi ilde hangi aday önde? İşte il il, ilçe ilçe yerel seçim sonuçları...
SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024
Tüm iller ve ilçelerde oy oranlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.
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İLK HANGİ PUSULALAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
İZMİR YEREL SEÇİM ADAYLARI
Cumhur İttifakı: Hamza Dağ
CHP: Cemil Tugay
İYİ Parti: Ümit Özlale
DEM Parti: Akın Birdal
İSTANBUL YEREL SEÇİM ADAYLARI
AK Parti: Murat Kurum
CHP: Ekrem İmamoğlu
İYİ Parti: Buğra Kavuncu
DEM Parti: Meral Danış Beştaş
ANKARA YEREL SEÇİM ADAYLARI
AK Parti: Turgut Altınok
CHP: Mansur Yavaş
İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım
DEM Parti: Gültan Kışanak