Son dakika: İL İL, İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024! Canlı yerel seçim sonuçları...

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Seçmenler bulundukları ilin oy oranlarını ve hangi belediye başkanının önde olduğunu araştırıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin son dakika bilgilerini ve açıklamalarını yeniasir.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki hangi ilde hangi aday önde? İşte il il, ilçe ilçe yerel seçim sonuçları...

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SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

Tüm iller ve ilçelerde oy oranlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

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İLK HANGİ PUSULALAR SAYILACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

İZMİR YEREL SEÇİM ADAYLARI

Cumhur İttifakı: Hamza Dağ

CHP: Cemil Tugay

İYİ Parti: Ümit Özlale

DEM Parti: Akın Birdal

İSTANBUL YEREL SEÇİM ADAYLARI

AK Parti: Murat Kurum

CHP: Ekrem İmamoğlu

İYİ Parti: Buğra Kavuncu

DEM Parti: Meral Danış Beştaş

ANKARA YEREL SEÇİM ADAYLARI

AK Parti: Turgut Altınok

CHP: Mansur Yavaş

İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım

DEM Parti: Gültan Kışanak