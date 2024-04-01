‘Millet iradesi üstünde güç tanımıyoruz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam AK Parti Genel Merkezi'nde konuşma yaptı. "Aziz milletim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" diye sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Desteğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Şahsıma, sizler gibi vefakâr yol arkadaşları veren Rabbime hamd ediyorum" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ MESAJINI İLETTİ'

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin, demokrasiye yakışır bir olgunlukla tamamlandığını belirten Başkan Erdoğan, "Münferit bazı vakalar haricinde, seçim atmosferine gölge düşürecek müessif hiçbir hadise yaşanmadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde bölücü örgütün kölelerinin baskı ve hakaretlerine şahit olduk. Ama emniyet birimlerimizin müdahaleleriyle ciddi bir sorun çıkmadı. Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etmiş oldu. Seçimler, demokrasilerin en kritik günleridir. Millet, sözünü sandık yoluyla söyler. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de Türk Milleti mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır" dedi.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK'

"Seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir" diyen başkan Erdoğan, "Seçim maratonunda kazanan; adaylardan önce Türkiye olmuş, milletimiz olmuş, uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz olmuştur.

Bugün, AK Partiye ve Cumhur İttifakına oy verenlerle birlikte, demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır. 31 Mart seçimleri, son 22 yılda girdiğimiz 18'nci sandık imtihanımız oldu. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra, maalesef, yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, daha öncekiler gibi, bu seçim sınavına da yoğun bir şekilde hazırlandık. Seçim takvimi işlemeye başladığı günden itibaren AK Parti kadroları gece gündüz demeden sahadaydı.

Buradan bizi muhabbetle bağrına basan tüm illerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'YÖNETİCİLERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, tüm Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum" diyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz.

Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Şimdiye kadar milletimizin takdirini baş tacı etmekten, milletin iradesine boyun eğmekten geri durmadık.

Bugün de milletimiz tarafından seçilen büyükşehir belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclisi üyelerini, muhtarları ve azaları kutluyorum. Biz de, şimdiye kadar olduğu gibi, seçilmiş tüm yöneticileri şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz."

"ÖZELEŞTİRİMİZi CESARETLE YAPACAĞIZ"

31 Mart seçimlerinin neticelerinin değerlendireceğini ve özeleştiri yapılacağını da belirten Başkan Erdoğan, "Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız. Milletimizin teveccühüne mazhar olduğumuz yerlerde ise bu güveni boşa çıkarmamak için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Ama hiçbir surette milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz" dedi.